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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu

16.08.2026 - 00:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Günkırı beldesi D300 karayolu üzerinde, Muş istikameti Şeyh Mahmut Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında M.İ., Ö.A., R.A., ve Y.İ. isimli vatandaşlar yaralandı.

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İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, su kanalına girerek araç içerisinde bulunan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Meryem İ., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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