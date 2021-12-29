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Bomba gibi patladı! 9 kişinin bulunduğu ev...

Konya’da besicilikle uğraşan 33 yaşındaki Abdulvahap Taş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan 9 kişiden 35 yaşındaki Medine Taş hafif yaralanırken, binanın duvarı yıkıldı.

29.12.2021 - 11:09 | | Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)
Bomba gibi patladı! 9 kişinin bulunduğu ev...

Tatlıcak Mahallesi Erdemir Sokak'ta, Abdulvahap Taş'a ait müstakil evde, saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Taş'ın eşi Medine Taş, 3 çocuğu ve 5 yeğeniyle birlikte bulunduğu sırada olan patlamanın ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede hafif yaralandığı belirlenen Medine Taş, sağlık ekibi tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Medine Taş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bomba gibi patladı 9 kişinin bulunduğu ev...

Mevsim şartları nedeniyle ailenin sobalı odada bir arada uyuduğu belirlenen evde, patlamadan dolayı hasar oluştu. Ev sahibi Abdulvahap Taş, yakında oturan ağabeyiyle iş için çıktıklarını ve daha sonra patlamanın olduğunu anlatarak, "Sabah erkenden ağabeyimle birlikte kalktık, o koyunların yanına gitti, ben de yem vermeye gittim. İlk başta arabalar kaza yapmış sandım meğerse bizim evde patlama olmuş. Bir baktım bizim evden siyah dumanlar çıkıyor. Bizim çocuklar yerde yatıyor. Onları çıkarttıktan sonra elektriği kestim. Daha sonra da suyla müdahale ettim" dedi.

Bomba gibi patladı 9 kişinin bulunduğu ev...

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bomba gibi patladı 9 kişinin bulunduğu ev...

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