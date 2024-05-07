6 yaşındayken lösemiye yakalandı! Gönüllü elçisi oldu

Onun dışında herhangi bir tehlikesi yok. Kan bağışı ve ilik bağışı bu dönemde çok önemli. Çünkü kan hastalığı aslında. Çünkü kanınızdaki bir madde, ilikle birlikte uyuşmayıp o artık üretilmiyor ve onun sonucunda ortaya çıkıyor. O yüzden hem ilik bağışı hem de kan bağışı bu hastalıkta çok önemli. Hem de bulunabilirlik, dediğim gibi ulaşılabilirlik. LÖSEV’in de birçok imkanı var” diye konuştu. Onun dışında herhangi bir tehlikesi yok. Kan bağışı ve ilik bağışı bu dönemde çok önemli. Çünkü kan hastalığı aslında. Çünkü kanınızdaki bir madde, ilikle birlikte uyuşmayıp o artık üretilmiyor ve onun sonucunda ortaya çıkıyor. O yüzden hem ilik bağışı hem de kan bağışı bu hastalıkta çok önemli. Hem de bulunabilirlik, dediğim gibi ulaşılabilirlik. LÖSEV’in de birçok imkanı var” diye konuştu.