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Gündem Doğu kara teslim oldu! Mayıs'ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
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Doğu kara teslim oldu! Mayıs'ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Kar yağışları geri döndü. Sıcaklıkların azalmasıyla başlayan yağışların bu hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi. 15 il için kar uyarısı yapılırken yerelde oluşabilecek dolu yağışına karşı uyarılar yapıldı İşte kar, fırtına ve soğuk hava dalgasıyla ilgili gelişmeler...

• 07 Mayıs 2024 - 10:33 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2024 - 10:33 • Son Güncelleme:
1 Doğu kara teslim oldu Mayısta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü Meteorolojiden yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için ise kar alarmı verildi. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı başladı. Meteoroloji yeni uyarısında kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

2 DOĞU KARA TESLİM OLDU

DOĞU KARA TESLİM OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 Doğu kara teslim oldu Mayısta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü Meteorolojiden yeni uyarı geldi

Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI

Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 Doğu kara teslim oldu Mayısta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü Meteorolojiden yeni uyarı geldi

Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 Doğu kara teslim oldu Mayısta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü Meteorolojiden yeni uyarı geldi

Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri...

7 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

8 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

9 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



YOZGAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

11 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

12 ORTA VE DOĞU KARADENİZ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

13 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin sağanak yağışlı, doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

14 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

15 TÜRKİYENİN BİRÇOK İLİNDE MAYISTA SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNDE MAYIS'TA SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA

Yaz aylarına sayılı günler kala yüksek kesimlerde görülen kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde mayıs ayının yedisinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 6,8 derece ile Bolu, Merkez, Bolu/Batı Karadeniz Orman Arş. oldu. Yükseklerde kar yağışının görülmesinin ardından hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfır derecenin altına düştüğü bazı yerleşim yerleri şöyle oldu:

16 Doğu kara teslim oldu Mayısta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü Meteorolojiden yeni uyarı geldi

Amasya, Merzifon, Merzifon/Tavşan Dağı eksi 5,4 derece.

Bolu, Mudurnu, Mudurnu/Abant Gölü eksi 5,3 derece.

Rize, Çamlıhemşin, Çamlıhemşin/Palovit Yaylası eksi 5,3 derece.

Çankırı, Ilgaz, Ilgaz Dağı eksi 5,2 derece.

Erzurum, Palandöken, Doğu Anadolu Gözlemevi eksi 5,1 derece.

Çankırı, Ilgaz, Yıldıztepe Kayak Merkezi eksi 5,0 derece.

Kastamonu, Seydiler eksi 4,7 derece.

Kastamonu, Ağlı eksi 4,7 derece.

Kastamonu, Pınarbaşı eksi 4,6 derece.

Kayseri, Melikgazi, Erciyes Kayak Merkezi eksi 4,4 derece.

Kastamonu, Merkez, Ilgaz Kayak Merkezi eksi 4,3 derece.

17 Doğu kara teslim oldu Mayısta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü Meteorolojiden yeni uyarı geldi

Gümüşhane, Kürtün, Kürtün/Arpacık Köyü eksi 4,2 derece. Kütahya, Aslanapa eksi 4,2 derece.

Bolu, Gerede, Gerede/Samat Köyü eksi 4,1 derece.

Giresun, Alucra, Alucra/Çakrak Köyü eksi 4,1 derece.

Kastamonu, Bozkurt, Bozkurt/Mamatlar Köyü eksi 4,1 derece.

Rize, Çamlıhemşin, Çamlıhemşin/Huser Yaylası eksi 4,1 derece.

Bolu, Dörtdivan, Dörtdivan/Çetikören Köyü eksi 3,8 derece.

Çankırı, Orta, Orta/Kayıören Köyü eksi 3,8 derece.

Gümüşhane, Merkez, Gümüşhane/Aşağıyuvalı Köyü eksi 3,8 derece.

Amasya, Merkez, Amasya/Ormanözü Köyü eksi 3,7 derece.

Bayburt, Aydıntepe, Aydıntepe/Kavlatan Köyü eksi 3,6 derece.