Doğu kara teslim oldu! Mayıs'ta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Kar yağışları geri döndü. Sıcaklıkların azalmasıyla başlayan yağışların bu hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi. 15 il için kar uyarısı yapılırken yerelde oluşabilecek dolu yağışına karşı uyarılar yapıldı İşte kar, fırtına ve soğuk hava dalgasıyla ilgili gelişmeler...
• 07 Mayıs 2024 - 10:33 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2024 - 10:33 • Son Güncelleme: