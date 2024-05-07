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Devlet Bahçeli-Özgür Özel görüşmesi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret ediyor.

07.05.2024 - 12:07 |
Devlet Bahçeli-Özgür Özel görüşmesi başladı

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ediyor.

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İki lider, Bahçeli’nin TBMM’deki makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.

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