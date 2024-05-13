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İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Son olarak eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu

13.05.2024 - 12:49 |
İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti'den istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanmıştı. İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"SÜRECİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BULMUYORUM"

Yaptığı açıklamada "Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum." diyen Tatlıoğlu, "İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum." ifadelerini kullandı.

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