Zehirli hayvan kaçakçısına operasyon: Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki endemik hayvan türlerini toplayan ABD'li profesör yakalandı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Türkiye'de yaşayan endemik türdeki hayvanların kaçak yollarla yurtdışına kaçırılmasına yönelik çalışma yürüttü. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Amerika'nın New York kentinde müze müdürü olan Profesör Lorenzo Prendini İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı. Prendini'nin valizinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcekle, içerisinde hayvanlardan elde edilen zehirlerin bulunduğu değerlendirilen 88 adet plastik şişe ele geçirildi.
• 13 Mayıs 2024 - 13:09 • Son Güncelleme:
• 13 Mayıs 2024 - 13:09 • Son Güncelleme: