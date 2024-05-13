Zehirli hayvan kaçakçısına operasyon: Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki endemik hayvan türlerini toplayan ABD'li profesör yakalandı!

12 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Amerika'nın New York kentindeki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü (American Museum of Natural History) olduğu öğrenilen Prof. Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Prendini'nin valizinde yapılan aramada endemik hayvan zehirlerinin olduğu değerlendirilen 88 plastik şişe ve klips poşetler içerisinde yaklaşık bin 500 adet endemik türde akrep, tarantula ve örümcek ele geçirildi.