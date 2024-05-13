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Gündem Zehirli hayvan kaçakçısına operasyon: Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki endemik hayvan türlerini toplayan ABD'li profesör yakalandı!
Haberler Gündem Haberleri Zehirli hayvan kaçakçısına operasyon: Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki endemik hayvan türlerini toplayan ABD'li profesör yakalandı!

Zehirli hayvan kaçakçısına operasyon: Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki endemik hayvan türlerini toplayan ABD'li profesör yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Türkiye'de yaşayan endemik türdeki hayvanların kaçak yollarla yurtdışına kaçırılmasına yönelik çalışma yürüttü. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Amerika'nın New York kentinde müze müdürü olan Profesör Lorenzo Prendini İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandı. Prendini'nin valizinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula ve örümcekle, içerisinde hayvanlardan elde edilen zehirlerin bulunduğu değerlendirilen 88 adet plastik şişe ele geçirildi.

• 13 Mayıs 2024 - 13:09 • Son Güncelleme:
• 13 Mayıs 2024 - 13:09 • Son Güncelleme:
1 Zehirli hayvan kaçakçısına operasyon: Türkiyenin çeşitli bölgelerindeki endemik hayvan türlerini toplayan ABDli profesör yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkemizde yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığını ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti. Ardından maddi değeri yüksek olduğu öğrenilen ve yurtdışına çıkarılma yasağı bulunan endemik türdeki hayvanların kaçırılmasına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

2 Zehirli hayvan kaçakçısına operasyon: Türkiyenin çeşitli bölgelerindeki endemik hayvan türlerini toplayan ABDli profesör yakalandı

12 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Amerika'nın New York kentindeki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü (American Museum of Natural History) olduğu öğrenilen Prof. Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Prendini'nin valizinde yapılan aramada endemik hayvan zehirlerinin olduğu değerlendirilen 88 plastik şişe ve klips poşetler içerisinde yaklaşık bin 500 adet endemik türde akrep, tarantula ve örümcek ele geçirildi.

3 ENDEMİK TÜRDEKİ HAYVANLAR TÜRKİYENİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLANMIŞ

ENDEMİK TÜRDEKİ HAYVANLAR TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLANMIŞ

Örümcek, akrep ve tarantula uzmanı olan (Araknolog) ve birkaç hafta önce ülkemize gelen Profesör Prendini'nin Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunarak endemik türdeki hayvanları yakaladığı değerlendirildi.

4 PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

Hayvanların zehrinden elde edilen ilacın 1 litresinin piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Prof. Lorenzo Prendini'nin emniyetteki işlemleri sürerken operasyonda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.