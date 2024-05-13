2 kardeş birbirine sarılmış halde bulundu! Gölet faciasında yürek yakan detay
Başakşehir'de 3 çocuk iddiaya göre güvenlik önlemi bulunmayan gölete girdi. Gölete giren 3 çocuktan, 11 ve 7 yaşlarındaki Mısır uyruklu 2 kardeş boğuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Boğulan iki kardeşin acı hikayesi ise herkesi ağlattı.
Kübra SONKAYA-Fırat ALKIZ /İSTANBUL, (DHA)
• 13 Mayıs 2024 - 14:52 • Son Güncelleme:
Kübra SONKAYA-Fırat ALKIZ /İSTANBUL, (DHA)
• 13 Mayıs 2024 - 14:52 • Son Güncelleme: