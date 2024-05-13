Alman turizmine futbol molası veriliyor!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasındaki Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle Almanların bir bölümü tatilini şampiyona sonrasına ertelendi. Almanya'da şampiyona nedeniyle şimdiden otellerde doluluk yaşanıyor. Şampiyona döneminde gelemeyecek Almanların temmuz ortasından itibaren Türkiye ve Antalya'ya akını bekleniyor.

250 MİLİYAR DOLARLIK KATKI ÖNGÖRÜLDÜ

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 ülkenin katılımıyla 22 günde 51 maçın oynanacağı şampiyonada özellikle Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt ve Münih şehirlerinin futbolla şenleneceğini söyledi. Turnuvayı 650 bini yurt dışından olmak üzere 2,7 milyon taraftarın tribünde, 7 milyon kişinin ise şehirlerin birçok alanlarına kurulacak dev ekranlarda izleyeceğini kaydeden Yavuz, UEFA'nın 250 milyar dolarlık katkı öngördüğünü dile getirdi.

Turnuvanın turizme yüzde 4 ilave katkı sağlayacağını tahmin ettiğini belirten Yavuz, "Özellikle maçların yapılacağı şehirlerde oteller en iyi haziran-temmuz doluluğunu bekliyor. Leipzig'deki 18 otelin hepsi aylar öncesinden doldu bile. 6 maçın oynanacağı Berlin, 100 etkinlikle futbol şampiyonasını tanıtım şenliğine dönüştürmeyi planlıyor. Şehrin simgesi Brandenburger kapısını dev bir futbol kalesine çevirerek etrafını 24 bin metrekarelik suni çimle kaplayacaklar. Hollanda, Avusturya, Hırvatistan ve İspanya, maçlarını Berlin'de oynayacak" dedi.

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ŞAMPİYONA ETKİSİ

Şampiyonanın bu yıl rekor Alman turist beklenen Türk turizmine etkisini de değerlendiren Yavuz, "Ülkemize Alman turist ziyareti, pandemiden sonra artarak ilerliyor. Turizmciler 2024'te buna dair yeni bir rekor bekliyor. Bununla birlikte şampiyona nedeniyle ülkesinde kalıp, tatile çıkmayacak turistlerin hesabı da yapılıyor. Bunun bize yansımasının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Maçlar yüzünden tatilini öteleyenler, turnuva biter bitmez kendilerini denizin sularına bırakacak. Temmuz ortasından itibaren Almanya'dan güneye akın yoğunlaşacaktır. Bir de kalabalıktan kaçıp dinlenmeyi tercih eden bir kitle var ki, onlar için en doğru zaman şampiyona esnasındaki 1 ay" diye konuştu.

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OTEL FİYATLARI 5 KAT ARTTI

Yeteri kadar otel kapasitesi olmakla birlikte günler yaklaştıkça otellerde yer bulmanın zor olacağını belirten Berlin Otel ve Gastronomi Derneği Başkanı Thomas Lengfelder, otel fiyatlarının hafta sonuna denk gelen maçlarda şimdiden 5 kat arttığını belirtti. Örneğin ortalama fiyatı 70 euro olan 3 yıldızlı otel, çeyrek finalin oynanacağı 6-7 Temmuz günlerinde 2 gecelik 869 eurodan satışa çıkarıldı. Türkiye'nin de bir maçını oynayacağı Hamburg'da toplam 5 maç yapılacak. Oteller henüz tam dolmadı. Genellikle statlara yakın oteller tercih ediliyor ve arama motorlarında en çok stada yakın oteller sorgulanıyor" dedi.