Emniyet teşkilatının elektronik kelepçe başarısı! Prosedür tek tek açıklandı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan Elektronik İzleme Merkezi'nde, şiddet uyguladığı gerekçesiyle haklarında uzaklaştırma kararı verilen ve teknik yöntemlere izlenmesi kararlaştırılan kişiler, ayaklarına takılan elektronik kelepçe ile adım adım izleniyor. 24 saat esasına göre görev yapılan merkezde yaklaşık 3,5 yıllık sürede 5 bin 848 yükümlünün takibi yapıldı.

MERKEZDE 788 KİŞİ İZLENİYOR

Elektronik kelepçe ile izlenen yükümlü, belirlenen alandan çıkıp, mağdura yaklaştığı tespit edildiğinde merkez tarafından gerekli uyarılar yapılıyor. Önce mağdur aranarak güvenli bir alana geçmesi istenirken, yükümlü de aynı anda aranıp ikaz ediliyor ve bölgeye güvenlik güçleri de yönlendiriliyor. Elektronik İzleme Merkezi tarafından izlenen 5 bin 848 yükümlüde yüzde yüz başarı sağlanarak, yeni şiddet olayı yaşanması önlendi. Merkezde şu anda aktif 788 kişinin elektronik kelepçe ile izlemesi yapılıyor.

'ÇEMBER OLUŞTURUYORUZ'

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Seda Kırbaş, elektronik kelepçe uygulaması için öncelikle 6284 sayılı kanun kapsamında, uzaklaştırma kararı uygulanması ve teknik yöntemlerle takip kararı gerektiğini hatırlatarak, "Sonra yasal olarak izleme süreci başlıyor. Karar bize ulaştıktan sonra merkezimiz tarafından mağdur ve yükümlü ünitesi, yönlendiriliyor. Cihazlar takılarak merkezimiz ile birlikte aktif hale getirilmesi ardından izleme sürecini başlatıyoruz. Kararda belirtilen süre ve yaklaşma mesafeleri sisteme girilerek çember oluşturuluyor. Yükümlü ve mağdurun etrafına bir çember çiziyoruz. Mağdurun bulunduğu yere, konuta, okula, iş yerine veya hareket halinde bulunan bu çemberin olduğu yere yükümlü şahsın yaklaşmaması gerekir" dedi.

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MAĞDURLA İLETİŞİM PROTOKOLU TEK TEK AÇIKLANDI

Kırbaş, yaklaştığı anda sistemimize düşen ihlaller sonrasında uyarı ve ihlal prosedürünü işlettiklerini söyleyerek, "Önce mağduru arayıp güvenli bölgeye geçmesi konusunda ikazlarda bulunuruz. Aynı zamanda 112’yi arayarak mağdurun bulunduğu yere ekip sevkini sağlıyoruz. Aynı zamanda yükümlü şahsı arayarak, yasaklı alandan çıkması konusunda direktiflerimizi iletiriz. Yükümlünün yaptığı her ihlalden sonra izleme merkezimize sistem uyarı olarak bu ihlalleri düşürmektedir. Düşen ihlaller sonrasında görevli olan arkadaşlarımız direkt olarak mağduru, yükümlüyü ve aynı zamanda 112’yi arayarak ekip sevkini sağlar. Olası bir ihlal durumunda mağdur şahıs panik alarm butonu sayesinde tek tuşla izleme merkezimizi arayarak ihlallerle ilgili bilgilendirmede bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.

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'EN RİSKLİ VAKALAR İZLENİYOR'

Kırbaş, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını anlatarak, "Şu an itibarıyla 788 vakanın aktif olarak takibi yapılmakta, aynı zamanda 25 Ocak 2021 tarihinde kurulan izleme merkezimizde şu ana kadar 5 bin 848 vakanın takibi yapılmıştır. Elektronik izleme merkezimizde takip edilen vakalar, yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarında aslında en riskli vakalardır. Burada takibi yapılan olaylarda, gelen her ihlale müdahale ile yaşanacak bir şiddet olayının önüne geçildiğini söylemek mümkündür. Şu ana kadar elektronik izleme merkezimiz yüzde yüze yakın bir başarıyla çalışmaktadır." dedi.

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