İspanya’nın 17 yıllık tahtı yıkıldı... Kazdağları’nın 'altın sıvısı' dünya sahnesinde: Yeni şampiyon Edremit!

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Elde edilen uluslararası başarının ardından açıklamalarda bulunan Edremit Ticaret Odası yönetimi, bu gururun tüm bölgeye ait olduğunu ifade etti. İlçenin zeytinyağı sektöründeki niteliğini ve gücünü kanıtladıklarını belirten yetkililer; organizasyona destek veren kurum çalışanlarına, meclis üyelerine, basın mensuplarına ve rekorun kırılmasında pay sahibi olan binlerce katılımcıya teşekkürlerini sundu