İspanya’nın 17 yıllık tahtı yıkıldı... Kazdağları’nın 'altın sıvısı' dünya sahnesinde: Yeni şampiyon Edremit!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen FestOlive kapsamındaki dev organizasyonda, tam 16 bin 2 kişi aynı anda zeytinyağı tadarak tarihi bir başarıya imza attı. 2009 yılından bu yana İspanyolların elinde bulunan "En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği" rekoru, Guinness yetkililerinin tesciliyle resmen Türkiye'ye geçti.
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Körfezin zeytin üretimiyle öne çıkan kalbi Edremit, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) bünyesinde muazzam bir kitlesel buluşmaya ev sahipliği yaptı. İlçenin tescilli lezzetini küresel çapta tescillemek amacıyla organize edilen etkinlikte, binlerce lezzet tutkunu belirlenen alanda bir araya gelerek tek bir amaç için kadeh kaldırdı.
Guinness hakemlerinin gözetiminde yürütülen süreçte, katılım şartlarını eksiksiz yerine getiren 16 bin 2 kişi aynı anda zeytinyağı tadımı gerçekleştirdi. Hakem heyetinin yerinde yaptığı değerlendirmelerin ardından rekor ilan edilerek resmi sertifika ilçe temsilcilerine takdim edildi.
Elde edilen uluslararası başarının ardından açıklamalarda bulunan Edremit Ticaret Odası yönetimi, bu gururun tüm bölgeye ait olduğunu ifade etti. İlçenin zeytinyağı sektöründeki niteliğini ve gücünü kanıtladıklarını belirten yetkililer; organizasyona destek veren kurum çalışanlarına, meclis üyelerine, basın mensuplarına ve rekorun kırılmasında pay sahibi olan binlerce katılımcıya teşekkürlerini sundu
Rekor sertifikasını teslim alan ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Rekor alanını dolduran 16 bin 2 katılımcımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, görevli ekiplerimize, üreticilerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürler. Edremit başardı, zeytinyağımızın başkenti dünya sahnesindeki yerini aldı" diye konuştu.
Aynı gün Didim'de de bir rekor denemesi yapıldı. Didim’de bu yıl 8. düzenlenen Didim Zeytin Festivalinde "En büyük zeytin yağı tadım etkinliği" rekor denemesinde 12 bin 909 rakamı aşılarak rekor kırıldı. Guınness belgesi Guınness Rekorları Türkiye Hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından teslim edildi.