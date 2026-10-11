Asırlık Ege geleneği... Gören kuyruğa girdi, yüzlerce kişiye bedava dağıtıldı

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Zeytinli'nin bu köklü geleneği artık sadece köy halkıyla sınırlı kalmıyor; çevre ilçelerden ve şehir dışından sırf bu sıcak hayır pişisinden tadıp duaya ortak olmak için köye gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bölgeyi ziyaret ederken sokaktaki metrelerce kuyruğu ve dumanı üstünde tüten kazanları gören tatilciler ile ziyaretçiler ise bu coşkulu dayanışma manzarasını şaşkınlık ve hayranlıkla izliyor.



Tatil için Balıkesir'i tercih eden Gülay Özdemir meydandaki kalabalığı görünce merak edip geldiğini söyledi: Ücretsiz olarak pişi dağıtılmasına önce şaşırdım ama çok güzel bir gelenek. Bir daha geldiğimde ben de 'hayır pişisi' yapmak çok isterim.