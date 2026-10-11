KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak? Ön Lisans KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları! KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihi 2026 ne zaman?
KPSS Ön Lisans sonuçlarının ilan edileceği tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu. KPSS ön lisans sınav sonuçları sorgulama ekranı için ÖSYM duyuruları bekleniyor. KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak? Ön Lisans KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları! KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihi 2026 ne zaman? İşte yanıtı...
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KPSS Ön Lisans sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Merak edilen sonuç tarihi ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak? Ön Lisans KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları! KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihi 2026 ne zaman? İşte yanıtı...
B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCHLERİN ALINMASI
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi 2026 listesi ile belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.
Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.