KPSS Ön Lisans ne zaman açıklanacak? Ön Lisans KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları! KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihi 2026 ne zaman?

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Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B grubu kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacak.