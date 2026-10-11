Şebeke suyu uyarısı! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

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Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim akşamından itibaren yaşanan sağlık başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkezinde 9 Ekim Cuma günü, akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza başvurular yapılması üzerine, ilgili kurumlarımızca inceleme başlatılmıştır. 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarımıza toplam 2 bin 914 vatandaşımız başvurmuş olup, 18 çocuğumuzun hastanelerimizde takip ve tedavileri devam etmektedir. Tedavisi süren çocuklarımızın genel sağlık durumları iyi olup, sağlık ekiplerimizce yakından takip edilmektedir. Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

İçme suyu numunelerinin detaylı inceleme için laboratuvara gönderildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şehrin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiş olup sonuçların 3 gün içerisinde alınması beklenmektedir. Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.”