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Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı’nda etkili olan yağmur ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, sürücüler ise ilerlemekte güçlük yaşıyor.

19.04.2022 - 10:10 | | İHA
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sis dolayısıyla görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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