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İçişleri duyurdu: Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.

19.04.2022 - 09:53 |
İçişleri duyurdu: Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “EREN ABLUKA-2 (HAKKARİ-KAVAKLI) ŞEHİT UZM.J.ÇVŞ. MEHMET BAYAR Operasyonu başlatıldı.

İçişleri duyurdu: Hakkaride Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 654 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri duyurdu: Hakkaride Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

İçişleri duyurdu: Hakkaride Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri duyurdu: Hakkaride Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

İçişleri duyurdu: Hakkaride Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldı

 

İçişleri duyurdu: Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı'nca Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.

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