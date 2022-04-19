Tazminat ve yıllık izin hakkı ile ilgili flaş açıklama! Çalışan milyonlara güzel haber

Part-time çalışanların da izin ve tazminat hakları bulunuyor. Üstelik yarı zamanlı çalışmada bile 1 yıl doldurulduğunda tazminat hakkı kazanılıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte part-time çalışanların sayısı da artıyor. Özellikle gençler başta turizm ve gıda sektörleri olmak üzere değişik işlerde yarı zamanlı olarak çalışıyor. Mevsimlik işçiler için de aynı durum söz konusu. Yarı zamanlı çalışanlar için hakların yarım olarak değerlendirileceği düşünüldüğü için bazı hukuksuzluklar yaşanıyor. Kısmi çalışma haftalık 45 saatlik çalışmanın üçte ikisi kadar yapılanları kapsıyor. Bu da 30 saate tekabül ediyor. Netice itibarıyla kaç saat çalışırsa çalışsın işçi işveren ile bir sözleşme yapıyor ve diğer çalışanlar gibi birçok hakka sahip oluyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik maaşı ve yıllık ücretli izin gibi hakları kullanması gerekiyor. Bu da kısmi süreli çalışanların diğer çalışanlara göre bir ayrımcılığa tutulamayacağı anlamına geliyor. İşveren kaç saat çalışırsa çalışsın işçileri arasında bir ayrım yapamıyor.

PARA EKSİLTİLMEZ

Bir işçi haftanın kaç saati çalışırsa çalışsın işyeri ile sözleşme yaptıysa o tarih işe başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kanunun kendisine tanıdığı tüm haklar da bu tarihe göre belirleniyor. Kıdem tazminatı hesabında işçinin ilk sözleşme yaptığı tarihten itibaren 1 yıl geçmesi gerekiyor. Haftanın belli süreleri çalışanlar için bu süre kısaltılamıyor. Tazminat ödenirken de aldığı aylık brüt ücret üzerinden miktar belirleniyor. Yine ihbar tazminatı ödenirken de aynı süreler geçerli oluyor.

14 GÜN İZİN PARASI

Kısmi çalışanlar için yıllık ücretli izin hakkı da tam olarak hesaplanıyor. Yani Ağustos 2015'te işe giren bir part-time çalışan haftada kaç gün çalışırsa çalışsın Ağustos 2016 itibarıyla diğer işçiler gibi izin hakkına kavuşuyor ve 14 gün izin yapabiliyor. Bu izin sürelerinde çalışılması gereken saatler ise kendisine ödeniyor. 14 gün ise çalışması gereken ve diğer günler beraber hesaplanıyor.

KANUN YASAKLIYOR

Söz konusu uygulamalar İş Kanununun 13. maddesine göre yapılıyor. Bu madde şöyle diyor: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. (Yen, Asır / Faruk Erdem)