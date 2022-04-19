Milyonlarca çalışana prim desteği! Devlet karşılıyor

İstihdamı korumak için yaklaşık 2 milyon işletmeye 50 milyar liradan fazla prim desteği verilecek. Destekten 12.5 milyon çalışan faydalanacak. Bakan Vedat Bilgin, “17 farklı sigorta prim teşviki sağlıyoruz” dedi.

İstihdamı korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla 1 milyon 850 bin işletmeye 12.5 milyon çalışanı için verilen destek 50 milyar lirayı geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, özel sektör işyerlerine 17 farklı sigorta prim teşvik, destek ve indiriminden yararlanma imkânı sağlandığını ifade etti. Sigorta prim teşvikleri milyonlarca işletmeye büyük avantajlar sunuyor. Sosyal güvenlik sistemi kapsamında hem işçi hem işverenden sigorta primi kesiliyor. SSK'lı olanlara ait prim kesintisini yapmak ve bunları ödemek işverenin yükümlülüğünde bulunuyor. Ücretten sosyal sigortalar ve işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi olmak üzere 4 yasal kesinti yapılıyor. Bu kesintiler işverenin işçilik maliyetini artırılıyor. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bu yükü kısmen hafifletirken prim teşvikleri mevcut çalışanları korumaya aldığı gibi, yeni iş imkânları da yaratıyor. Sigorta prim teşviklerine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Vedat Bilgin, "İşverenlerin, belirtilen şartları sağlaması kaydıyla bu kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün" dedi.

SEKTÖRE GÖRE FARKLI

İlave istihdam teşvikinde destek tutarı işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanıyor. İlave istihdam edilecek her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödenecek tüm primler (1.876 lira 5.004 lira) devlet tarafından karşılanıyor. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primlerini de (Brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında 1.726 lira) 1 yıl boyunca Hazine ödüyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle vergi mükellefiyeti ve ilk defa Bağ-Kur kapsamında sigortalı bulunması gerekiyor.

6 PUANLIK PRİM DESTEĞİ

Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük 51 il ve Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde de uygulanmakta olan 6 Puanlık Sigorta Primi işveren hissesi desteği bu yıl da uygulanıyor. Brüt 5004 lira olan asgari ücrete göre bu destek özel sektör işyerlerinde 1 işçi için 300.24 lira uygulanıyor. Teşvikten yararlanmak için işyerinde çalışan sayısı sınırı aranmıyor, küçük veya büyük çaplı tüm işyerleri yararlanabiliyor. Prim teşviklerinden yararlanabilmek için yasa ödeme süresi geçen sigorta, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, zammı borcunun olmaması gerekiyor. İşveren prim teşvikinden geçen yılın sonu itibarıyla yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu geçti. Bu sayı gelecek yıl 12 milyon 500 bine ulaşacak.