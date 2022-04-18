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    Çalışan HaklarıEmekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira ! İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira ! İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
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    Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira ! İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu. Maaşlar ve ikramiyeleri aratıracak 3600 ek gösterge taslağı ortaya çıktı. Kim kaç ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte merakla beklenen liste... Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor.

    • 18 Nisan 2022 - 21:18 • Son Güncelleme:
    • 18 Nisan 2022 - 21:18 • Son Güncelleme:
    1Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Milyonlarca memurun emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge düzenlemesi mayıs ayında Meclis'te olacak. Bununla beraber 3600 ek gösterge taslağı da ortaya çıktı.

    2Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Düzenlemeyle örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 lira olan emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi halinde 1.186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.

    3Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    “Yapılan hesaplamalara göre Kamu görevlilerinin çalışma sürelerine göre değişmekle birlikte yaklaşık yüzde 21 ile 22 oranında etkileyeceği ön görülüyor. Örneğin, 6 bin TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek göstergeye çıkarılması durumunda maaşı 7 bin 200 liraya çıkıyor. Ortalama 1234 lira artışa tekabül ediyor. Bu artış çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.

    4Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Emekli ikramiyeleri de benzer şekilde yüzde 21-22 oranında artacak. Emekli olduğunda 200 bin TL olarak alacağı ikramiye, yaklaşık 245 bin TL’ye çıkıyor. Göstergelerdeki bu değişiklik, şu anda emekli durumunda olanları da etkileyecek. Onların maaşlarında da etki görülecek. Mevcut çalışanların maaşlarında, ek göstergelerindeki farklılıklara göre değişebilse de, yaklaşık 115 TL civarında bir artış olacak.

    5EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI İÇİN SON VİRAJ

    EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI İÇİN SON VİRAJ!

    Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre ek gösterge konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. Hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı.

    6Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve bürokratlar katıldı. Hizmet kollarından sonra Memur-Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepler aynı komisyonca dinlendi.

    7MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ

    MEMUR-SEN NELER TALEP ETTİ?

    Memur Sen; Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında unvan, görev ve kadro itibariyle ilave artış yapılacak ve ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesini ve yansıtma oranlarının artırılmasını talep etti.

    83600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇOK ÇEŞİTLİ TASLAKLAR HAZIRLANDI

    3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇOK ÇEŞİTLİ TASLAKLAR HAZIRLANDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bürokratları sendikalardan gelen talepleri rapor haline getirdi.Şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sendikaların talepleri doğrultusunda çok çeşitli alternatif çalışmalar hazırlıyor.

    9SENDİKALAR 10 MAYISTA BİR ARAYA GELECEK

    SENDİKALAR 10 MAYIS'TA BİR ARAYA GELECEK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen 10 Mayıs'ta son görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelecek. Bu toplantıda son istişare görüşmelerin yapılması bekleniyor.

    10EK GÖSTERGE SORUNU TARİHE KARIŞACAK

    EK GÖSTERGE SORUNU TARİHE KARIŞACAK

    Ek gösterge konusu, kamu personel sisteminde yaşanan ek göstergelere ilişkin çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp kademeli geçiş ile değerlendirilecek.

    11Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Tüm unvanlar gözden geçiriliyor. Herkes beklentilerin farkında Bazı unvanların ek gösterge cetvelinde yerleri değişecek.

    12Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Bazı unvanların ek gösterge rakamları en az 600 artacak Bazı unvanlarda kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı gözetilerek daha fazla artırılacak.

    13Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

    Bu açıklamalar çerçevesinde kademeli geçişte masa da. Sendikalar ile Bakanlık temsilcilerinde hakim olan görüş ek gösterge konusundaki sorunu tarihe gömmek.

    14KİM NE KADAR EK GÖSTERGE ALACAK

    KİM NE KADAR EK GÖSTERGE ALACAK?

    Bu sebeple kademeli geçiş de masa da. Ankara'da ki hava şu an böyle. Hazırlanan taslaklara ilişkin ek gösterge taslaklarından bir tanesi...

    15İŞTE MESLEK MESLEK LİSTE...

    İŞTE MESLEK MESLEK LİSTE...

    16Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    17Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    18Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    19Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    20Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    21Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    22Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    23Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    24Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    25Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    26Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    27Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    28Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    29Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    30Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    31Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    32Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    33Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    34Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    35Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...
    36Emekli ve memur maaşlarına zam, 1234 lira İkramiyeler de artıyor ve liste ortaya çıktı...

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