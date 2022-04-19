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    EkonomiCep telefonu satışında yeni dönem! Resmen değişti, 1500 TL ve üzeri....
    HaberlerEkonomi Haberleri Cep telefonu satışında yeni dönem! Resmen değişti, 1500 TL ve üzeri....
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    Cep telefonu satışında yeni dönem! Resmen değişti, 1500 TL ve üzeri....

    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. ÖTV 1500 lira ve altında olan telefonlar için yüzde 20 olurken, 1500- 3000 TL arasındaki cep telefonları için yüzde 40 olarak belirlendi.

    19.04.2022 - 07:47 |
    Cep telefonu satışında yeni dönem! Resmen değişti, 1500 TL ve üzeri....

    Cep telefonu ve tütünde özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu.

    Özel tüketim vergisi matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 oldu.

    Daha önce yüzde 25'lik dilimde 1.200 TL'yi geçmeyen telefonlar yer alıyordu. Yüzde 40'lık dilimde ise 1.200-2 bin 400 TL'lik ÖTV matrahı olan telefonlar bulunuyordu.

    TÜTÜNDE DÜZENLEME YAPILDI

    Ayrı bir kararla tütündeki ÖTV matrahları da yeniden belirlendi. Buna göre net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olan tütünlerde vergi oranı yüzde 55, asgari maktu vergi tutarı 0,0921 ve maktu vergi tutarı 0,8370 oldu. 500 gramı geçen ambalajlarda olan tütünlerde de aynı oran belirlendi.

    Cep telefonu satışında yeni dönem Resmen değişti, 1500 TL ve üzeri....

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