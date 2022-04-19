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İngiltere'de hükümetinin dijital ağlarında casus yazılım tespit edildi

Bir rapora göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ofisi de dahil olmak üzere hükümet yetkililerinin kullandığı dijital ağlarda İsrail yapımı casus yazılımlar tespit edildi.

19.04.2022 - 07:35 | | İHA
İngiltere'de hükümetinin dijital ağlarında casus yazılım tespit edildi

Dijital güvenlik gözlem şirketi Citizen Lab, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi de dahil olmak üzere hükümetin dijital ağlarına bağlı elektronik cihazlarda İsrail yapımı casus yazılımların tespit edildiğini söyledi. Citizen Lab tarafından yayınlanan açıklamada, casus yazılımın, İsrailli siber teknoloji sirketi NSO Group'a ait virüs olduğu belirtildi. Açıklamada, "2020 ve 2021'de resmi Birleşik Krallık ağlarında birden fazla şüpheli casus yazılım vakası gözlemlediğimizi Birleşik Krallık hükümetine bildirdiğimizi teyit ediyoruz" denildi.

Konuyla ilgili rapora göre, Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) Babaşbakan Johnson'ın Başbakanlık Ofisi'ndeki birkaç telefonun test ettiği, ancak virüslü cihazın yerininin bulunamadığı belirtildi. Ayrıca casus yazılım tarafından alınan herhangi bir verinin niteliğinin de belirlenemediği aktarıldı.
Citizen Lab Direktörü Ron Deibert yaptığı açıklamada, "Kullandığımız çeşitli ağ tarama yöntemlerine dayanarak, Birleşik Krallık ağlarından yayılan virüsleri tespit ettik ve ilgili Birleşik Krallık yetkililerine, takip etmeleri için şüphelerimizi bildirdik." dedi.

Deibert, Başkanlık Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı Dairesi gibi ağlarda görülen casus yazılımın Birleşik Arap Emirlikleri (BEA), Hindistan, Kıbrıs ve Ürdün'e bağladıkları bir operatörle ilişkili olduğunu söyledi. Bir İngiliz hükümet sözcüsü ise, "Güvenlik konularında rutin olarak yorum yapmıyoruz" şeklinde konuştu.
NSO Group tarafından yapılan açıklamada, iddiaların yanlış olduğu ve bunların NSO ürünleriyle ilişkilendirilemeyeceği belirtildi.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, İsrailli teknoloji şirketi NSO tarafından geliştirilen casus yazılımının 50'den fazla ülkede gazetecileri, politikacıları ve hükümet yetkililerini hedef almak için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

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