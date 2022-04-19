Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 'TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±'nda yer alan ve ankesÃ¶rlÃ¼/sabit hatlardan ya da bÃ¼felerde kurulu kontÃ¶rlÃ¼ telefonlardan iletiÅŸim kurduÄŸu tespit edilen; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri ve 7'si Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na mensup 31'i muvazzaf olmak Ã¼zere 34 asker, 65'i darbe giriÅŸimi sonrasÄ± iliÅŸikleri kesilen askeri okul Ã¶ÄŸrencisi olmak Ã¼zere toplamda 99 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi. Bunun Ã¼zerine bugÃ¼n saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Â Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ä°zmir merkezli 31 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Ã–te yandan, hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen ÅŸÃ¼phelilerin 8'i YÃ¼zbaÅŸÄ±, 14'Ã¼ ÃœsteÄŸmen, 3'Ã¼ TeÄŸmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Ã‡avuÅŸ rÃ¼tbesinde olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Operasyon kapsamÄ±nda, Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

25 AYRI OPERASYON GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°Â

Ã–te yandan, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Â Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TEM Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± nezdinde kurulan ankesÃ¶rlÃ¼/ kontÃ¶rlÃ¼ veri havuzu kullanÄ±lmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugÃ¼ne kadar dÃ¼zenlenen 25 ayrÄ± operasyon sonucu, 3 bin 635 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama ve gÃ¶zaltÄ± talimatÄ± verildiÄŸini, ÅŸÃ¼phelilerden 2 bin 306'sÄ± muvazzaf, 709'u Â muvazzaf olmayan asker, 766'sÄ± darbe giriÅŸimi sonrasÄ± kapatÄ±lan askeri okul Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸunu, yakalanan ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden bin 630'unun tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 563 ÅŸÃ¼phelinin ise faydalÄ± itirafÃ§Ä± olmasÄ± gerekÃ§esiyle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â

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