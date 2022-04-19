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Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

PolonyaCumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

19.04.2022 - 07:19 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)-
Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında, Polonya Cumhuriyeti kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacağı belirtildi. 

Kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildiği aktarıldı. 

 

 

DHA-Genel - Türkiye-Ankara - Ferhat EKİNCİ

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