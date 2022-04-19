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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum

İsveç’te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur’an-ı Kerim’e yönelik hadsiz ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum” dedi

19.04.2022 - 07:28 | | İHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik hadsizce saldırıyı lanetliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç’te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son vermesini isteyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir şekilde ortak mücadeleye davet etti.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İsveç’te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında Müslümanlara ve yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan bu saldırılara karşı gerekli müdahalenin yapılmaması ve nefret suçunu alenen işleyen bu yapılara yetkili merciler tarafından göz yumulması kabul edilemez. İslam düşmanı bu ve benzeri hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir ortak mücadeleye davet ediyorum”

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