Sıfır faiz, kredi ve indirim! Araba alacaklara iyi haber, nisan ayı kampanyaları açıklandı…
Otomotiv markaları baharın gelmesiyle araç satış, satış sonrası ve servislerde kampanyalara start verdi.
Çip krizi dolayısıyla otomotiv sektöründe üretim ve satışlarda aksaklıklar devam ediyor. Birçok marka ve modelde araç bulunurluğu az durumda. Bir yandan da artan maliyetler araç fiyatlarını yükseltmekte. Ancak havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte yeni model ve ürünler devreye girmeye de devam ediyor. Otomotiv markaları tüketicilerin talebini canlı tutmak için kampanyalara start verdiler. İşte bunlardan bazıları:
DS’te sıfır faiz
DS 9 nisan ayında 250 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkânıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Nisan ayında DS 9 satın alan müşteriler, 3 yıl / 60 bin km servis sözleşmesine de sahip oluyorlar. DS 7 CROSSBACK modeli için ise 350 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkânı sunuluyor. 300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modeli ise 225 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkânıyla satışa çıkıyor.
Serviste taksit imkanı
Stellantis Türkiye Parça ve Servisler belirli kredi kartlarına 500 TL ve üzeri harcamaya vade farksız 7 taksit imkanını Nisan ayında da sürdürüyor. Stellantis Türkiye Parça ve Servisler’e bağlı kampanyaya katılan Peugeot, Citroën ve Opel Yetkili Servislerinde yapılan tüm servis işlemleri kampanya kapsamına dahil ediliyor.
Opel’den 100 bin TL destek
Opel Türkiye, nisan ayında hem binek hem de ticari araç modellerinde özel teklifler sunuyor. Opel, ı ticari araç modellerinde 100 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor. KOBİ’lere özel indirimler de bu ay sunuluyor.
Yakıtta avantaj başlattı
Aytemiz’in hayata geçirdiği BT teknoloji uygulaması Vaay bu ay yeni bir uygulamayı devreye aldı. Kullanıcılar, arabam mobil uygulamasının içinde yer alan ‘’Garaj’’ menüsündeki ‘’Yakıt Al’’ bölümünden Vaay’a ulaşabilecek. Böylece uygulamanın sunduğu avantajlı fiyatlardan akaryakıt alabilecek.
Civic’te kredi kampanyası
Honda, Civic modellerine özel olarak sunduğu kredi kampanyasına Nisan ayında da devam ediyor. Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında; 120 bin TL’ye kadar olan kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 15 ay vade imkânı sağlanıyor.
PEUGEOT’da özel fırsatlar
PEUGEOT Türkiye, Nisan ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel fırsatlar sunuyor. SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 ve 508’de sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkatleri topluyor. Yeni nesil i-Cockpit®, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip segmentinin en çok tercih edilen modeli PEUGEOT SUV 2008, 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. 3008, 115.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
Mercedes’lerde finansman seçeneği
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. GLB Nisan ayında 750.000 TL, 12 ay, yüzde 1,88 faizli kredi imkanı ile satılıyor. Mercedes-Benz E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel, 900.000 TL’ye, 12 ay, yüzde 1,88 faiz oranı fırsatı sunuyor. A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 600.000 TL, 12 ay, yüzde 1,88 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Hafif Ticaride avantaj
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Nisan ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olunabiliyor. Vito’ya sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde, 100.000 TL kredi için, 9 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar. Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 100.000 TL kredi için, 9 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından faydalanabiliyor.
MINI’lere özel sistem
Borusan Otomotiv Premium, MINI markalı otomobiller için yepyeni bir abonelik sistemi başlattı. Operasyonel araç kiralamada bir ilk olan MINI Flex uygulamasıyla MINI 5 Kapı, MINI Clubman ve MINI Countryman modelleri 6 ay süreyle kiralanabiliyor. Kontrat sonunda kullanıcılara altı ay uzatma opsiyonu tanıyan MINI Flex dileyenlere model değiştirme imkânı da sunuyor. Kontratlarını altı ay uzatanlara ayrıca 15 gün ücretsiz kullanım da hediye ediliyor.
Citroen’den faiz seçenekleri
Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajı sunacak. C3, tüm versiyonları için sunulan 40 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 65 bin TL için 12 ay ve %0,89 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor. C3 Aircross SUV model ailesine 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 100 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi kullanılarak sahip olunabiliyor. C4 modeli ise 60 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor.
Pirelli’den dört mevsim kampanyası
Pirelli, 1 Nisan’dan itibaren başlayacak yaz mevsimi uygulaması için hazırladığı yaz ve dört mevsim kampanyası ile dikkat çekiyor.Marka, yaz ve dört mevsim lastikleri kampanyası ile 4 adet 17 inç ’ jant ve üzeri lastik satın alanlara, anında 800 TL’ye varan indirim fırsatı ve taksit imkanı sunuyor.
Mitsubishi’de faizler sıfırlandı
Mitsubishi Türkiye nisan ayında kampanyalara devam ediyor. Binek Space Star modeline 12 ay 50 bin TL kredi desteğindesıfır faiz uygulanıyor. Mitsubishi L200 pick-upsatın alımlarında 100 bin Tl kredi için 12 ay yüzde 0.99 faiz uygulanıyor. Ayrıca 2017ve öncesi Mitsubishi’lere özel satış sonrası kampanyası ile avantajlar sağlanıyor.