Sıfır faiz, kredi ve indirim! Araba alacaklara iyi haber, nisan ayı kampanyaları açıklandı…

Citroen’den faiz seçenekleri

Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajı sunacak. C3, tüm versiyonları için sunulan 40 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 65 bin TL için 12 ay ve %0,89 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor. C3 Aircross SUV model ailesine 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 100 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi kullanılarak sahip olunabiliyor. C4 modeli ise 60 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faiz kredi imkânıyla dikkatleri üstüne topluyor.