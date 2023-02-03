Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme! 6 Şubat’tan itibaren başlıyor

Boğazlardan geçen ham petrol tankerleri için istenen sigorta teyit mektubu, petrol ürünü taşıyan gemiler için de talep edilecek. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk boğazlarından yüklü olarak geçecek petrol ürünleri taşıyan gemilerin sigorta kuruluşlarından, gemi detayı, yükü ve seferinin yer aldığı ve petrol sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirten bir mektup almaları ve bu belgeyi Seyir Planı’na eklemeleri gerektiği belirtildi. Sigorta teyit mektubunun 6 Şubat'tan itibaren talep edileceği bildirildi.