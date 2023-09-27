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Bingöl'de korkunç kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobiller paramparça oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

27.09.2023 - 13:36 | | Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Bingöl'de korkunç kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobiller paramparça oldu

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bingöl- Genç kara yolunda meydana geldi. Y.T.'nin kullandığı 01 FL 333 plakalı otomobil ile Serkan Girmenç'in kullandığı 19 SU 959 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her 2 aracın da ön aksamları parçalandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Serkan Girmenç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.T. ile ismi henüz öğrenilemeyen diğer yaralı, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Girmenç'in cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

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