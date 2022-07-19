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GündemBarış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

19.07.2022 - 17:48 |
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi