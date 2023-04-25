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Balıkçıların yüzü sezonda palamut ile güldü

Denizlerde av sezonunun bitmesi ile Ordulu balıkçılar tekneleri limana çekerken, palamut balığı ile bereketli bir sezon geçirdiklerini söylediler.

25.04.2023 - 15:55 |
Balıkçıların yüzü sezonda palamut ile güldü

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan tarihinde sona erdi. Balıkçılar bu sezon palamut balığı ile güzel bir avlanma yaparken, hamsi ise az görüldü. Ordulu balıkçılar sezonun ardından teknelerini limana yanaştırarak, gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Fatsa ilçesinde balıkçı Mustafa Mollaoğlu, son 40 yılın en bereketli palamut sezonunu geçirdiklerini söyledi. Mollaoğlu, "Türkiye balıkçıları olarak her türlü denizden çıkan balık çeşitlerini halkımızla buluşturduk. Son 40 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşadık. Karadeniz’in en lezzetli balığı hamsi ise buna bağlı olarak daha az çıktı. Yalıköy Mahallesi'ndeki limana teknelerimizi bağlayarak ağlarımızın tamiri ve teknelerinin onarımlarını yeni sezon öncesinde şimdiden hazırlamaya başladık. Bereketli bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Balıkçılar olarak bu yıl mutlu ayrıldık, sezonumuz güzel geçti" ifadelerini kullandı.

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