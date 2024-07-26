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Ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek tarifi yapılışı

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugünlerde corona virüs nedeniyle dışarıdan ekmek almak istemeyenler internette sıklıkla evde yapılabilecek ekmek tarifleri arıyor. Peki, Evde ekmek nasıl yapılır? İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sade mayalı ekmek tarifi...

Ekmek nasıl yapılır? Evde ekmek tarifi yapılışı
Hamur işleri özellikle de ekmek Türk Mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Doyuruculuğu mis gibi kokusu ile sofralarımızın baş tacı ekmekleri siz de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Evde hazırlayabileceğiniz ekmek tarifini sizin için hazırladık.
 
Peki, Evde ekmek nasıl yapılır, kahvaltıya ne yapsam, bugün ne pişirsem veya bugün ne yapsam diyorsanız işte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz sade mayalı ekmek tarifi...

EVDE SADE MAYALI EKMEK TARİFİ

Ekmek yapılışı için malzemeler

- 1 kg buğday unu

- 30 g. yaş maya

- 60 gr Şeker (3 yemek kaşığı)

- 20 gr. tuz (1 yemek kaşığından biraz az)

- Yarım litre Su

Ekmek nasıl yapılır Evde ekmek tarifi yapılışı

EKMEK YAPILIŞI

Un tezgâha elenir. Unun ortasını havuz şeklinde çukurlaştırın. Yaş mayayı el yakmayacak ısıda bir bardak şekerli ılık su ile unun ortasında ezin. Un öbeğinin kenarlarından iterek ezilen mayanın üzerini kapatın. Üzerinde yer yer çatlaklar oluşunca mayalanma tamamlanmış demektir. Mayalı kısım tekrar açılarak tuzu un öbeğinin kenarlarına serpin. Ortadan daireler şeklinde alarak ılık su ilave edin. Yoğurarak kalan su azar azar eklenir ve esnek bir hamur elde edene kadar yoğurulur. Hamur kapalı kapta ılık ortamda 30 dakika dinlendirin. Hamuru parçalara bölünerek istenilen şekli verebilirsiniz. Tepsiye 3–4 parmak mesafeyle ekmeklerinizi yerleştirin. Tepside 50–70 dakika ılık ortamda mutlaka mayalandırın. Fırında nemli ısıda 230 °C de 20 dakika süreyle ekmek hamurlarınızı pişirin. Fırının içine ısıya dayanıklı su dolu kap koyarak nemli ortamı sağlayabilirsiniz. Fırından çıkarılan ekmeği dinlendirip soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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