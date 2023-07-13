Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayram tatilindeki kazalarda 110 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya, 9 gÃ¼nlÃ¼k Kurban BayramÄ± tatilinde meydana gelen 6 bin 903 kazada, 110 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 12 bin 393 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
13.07.2023 - 13:12 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, trafik kazalarÄ±na yol aÃ§an nedenler arasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± hÄ±zÄ±n ilk sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "24 Haziran- 3 Temmuz arasÄ±ndaki 9 gÃ¼nlÃ¼k Kurban BayramÄ± tatili boyunca Ã¼lkemiz genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilimsel araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re bu tatil boyunca trafik kazalarÄ±na yol aÃ§an nedenler arasÄ±nda ilk 3 sÄ±rada; yÃ¼zde 37,3 aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z, yÃ¼zde 14,5 geÃ§iÅŸ Ã¶nceliÄŸine uymamak ve yÃ¼zde 12,4 ÅŸerit izleme ve deÄŸiÅŸtirme kurallarÄ±na uymamak geliyor. 9 gÃ¼nlÃ¼k bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarÄ±nda maalesef 110 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12 bin 393 vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaralandÄ±" dedi. (DHA)
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