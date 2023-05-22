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Bakan Kurum: Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep İslahiye'de yapımı devam eden depremzede konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

22.05.2023 - 10:34 |
Bakan Kurum: Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep İslahiye'de yapımı devam eden depremzede konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gaziantep İslahiye’de bazı dairelerimiz hazır bile." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un sosyal medyadan paylaşımı şu şekilde;

Her bir afetzede kardeşimiz evine girene kadar bize rahat yok!

Konutlarımızı tamamlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gaziantep İslahiye’de bazı dairelerimiz hazır bile.

Evlerimiz hem çok güvenli hem de çok konforlu olacak.

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