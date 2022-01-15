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Bakan Koca köye aşı götüren sağlıkçıların videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan'da köylere COVID-19 aşısı götüren sağlık çalışanlarının videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, aşı yaptıranlara teşekkür etti.

15.01.2022 - 02:03 |
Bakan Koca köye aşı götüren sağlıkçıların videosunu paylaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan'daki Beşiktaş Köyü'nde yerinde aşılama çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları ve vatandaşların görüntülerine yer verdi.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu bölgelerde araçların çıkamadığı yerlere yürüyerek gitmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının anlatıldığı görüntülerde, aşı olan vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Biz teşekkür ederiz. Bizi böyle güzel karşıladınız ve aşılarınızı yaptırmak istediniz ya. Ardahan'dan köyünüze kar kış hiç engel değil." dedi.

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