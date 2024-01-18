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Bakan Kacır'dan uzay yolculuğu paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin merakla beklediği uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım yaptı. Kacır, "Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!" dedi.

18.01.2024 - 18:59 |
Bakan Kacır'dan uzay yolculuğu paylaşımı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.49’da başlayacak. Heyecanlı bekleyiş öncesi Bakan Kacır sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaşımı geldi.

"HERKES EKRAN BAŞINA"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Haydi Türkiye, bu gece 00:49’da herkes ekran başına!" paylaşımında bulundu.

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