Bakan Kacır: Atatürk Havalimanı terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi olacak

Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, AK Parti'nin "Yeniden İstanbu31 Mart seçimleri için geri sayım başladı... Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, AK Parti'nin "Yeniden İstanbul mitingine" ev sahipliği yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, miting öncesi CNN TÜRK ekranında canlı yayına katıldı. Kacır'ın acıklamalarının satır başları şöyle;

Bu mitingler Türk siyasetinin en önemli buluşma adresleri. Seçim dönemlerinin en önemli baramotresi. Son bir kaç yıldır bizler mitingleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşitriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs seçimleri öncesinde büyük İstanbul Mitigini burada gerçekleştirmişti. Bugün de Türkiye sathındaki en büyük bulaşma burada gerçekleşmiş olacak. Buradan İstanbullular Cumhurabaşkanımızla 31 Mart işaret fişeğini buradan takacaklar. İnanıyorum 31 Mart İstanbul'un gerçek belediyecilikle yeniden buluşmasının bir tarihi olacak.

'KENDİSİNİ HAYALİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLAN EDİP MİTİNGLER YAPIYORDU'

Bu meydan her zaman hem Türkiye hem dünyaya güclü mesajların duyulduğu bir meydan oldu. Yaklaşık 45 gündür Türkiye'nin tüm şehirlerinde sahadayız. Gerçi bizim sürekli İstanbul'da olduğumuzu zanneden mevcut bedeliye başkanı bize taş atmış. '17 bakan İstanbul'da seçim çalışmasında' diye...' Biz sadece İstanbul'da değiliz. Dün Kayseri'deydim, daha önce Batman'daydım. Giresunda'ydım, Düzce'deydim. Ordu'daydım. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdüyoruz. Bu çalışmalarımızı 81 şehirde sürdürüyoruz. Kendisi bize taş atmış ama kendisine sormak lazım; Geçen sene 14 Mayıs seçimlerinden önce, kendisi İstanbul'dan dokuz yüz, bin kilometre ötede, İstanbul Belediye başkanlığı görevini sürdürmesi gerekirken kendisini hayali cumhurbaşkanı yardımcısı ilan edip mitingler yapıyordu. Olmayan birşey hukuki bir karşılığı da yok. Belediye başkanı şehrini terk etti, şöhretinin peşinde, kendi istikbalinin peşine Türkiye turu atmaya başladı. Şimdi kalkmış bize hesap sormaya kalkıyor. Biz Türkiye'nin her şehrinde Türkiye'nin kalkınması için çalışıyoruz. Evet güçlüklerimiz zorluklarımız ama ama bütün bu güçlükleri aşmamız sağlayacak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl bugüne kadar asgari ücretlilelerin, memurların, tüm çalışanların, yatırımcıların, emeklilerin yanında olduysa bundan sonra da en doğru adımları tüm kesimlerin alım gücü ve refah seviyesini korumak için atıcak olan yine sayın Cumhurbaşkanımızdır. Zaten bu yerel seçim, biz arzu ediyoruz ki yerel projeler, şehirlerin geleceği konuşulsun. Ben İstanbulluyum. İstanbul'a her adım attığımda şu şehrin güzelliğini iliklerime kadar hissediyorum. Dünyanın önünde koşan bir şehir olsun.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ MERKEZİ OLACAK'

İki hafta Atatürk Havalimanı terminal binalarının geleceğiyle ilgili tanımıtım toplantısı yaptık. Burası dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacak