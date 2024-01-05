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Bakan Kacır açıkladı! "Otomotivde ihracatımız yüzde 13 arttı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Otomotiv sektöründe ihracatımız 2023 yılında yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu" dedi.

05.01.2024 - 13:59 |
Bakan Kacır açıkladı! "Otomotivde ihracatımız yüzde 13 arttı"

Bakan Kacır, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Otomotiv sektöründe ihracatımız 2023 yılında yüzde 13 arttı, 35 milyar dolar oldu. Sektörümüzü elektrikli ve akıllı araç devriminde güçlendirmeye gayret ediyoruz. Togg ile öncü bir adım attık.

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Diğer üretici markaların da yeni nesil otomobilleri Türkiye’de üretmesini destekliyoruz. Öte yandan, yeni ve yenilikçi yatırımları ülkemize kazandırmak için de el birliğiyle çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile bakanlığımızda sektöre ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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