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Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın “sıfır noktasında”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK Komuta Kademesi ile Namaz Dağı’na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

21.01.2022 - 21:05 | | İHA
Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın “sıfır noktasında”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı’ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Namaz Dağı’na çıktı.
Cudi ve Gabar’ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli yere sahip 1995 rakımlı bölgede jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Akar, daha sonra Silopi’deki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığına geçti.
Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sınırın sıfır noktasındaki hudut karakolunda Takım Komutanına Türk bayrağını öperek teslim eden Akar, daha sonra nöbet kulesine çıktı.
Hudut tekmilinin ardından faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, talimatlar verdi, Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığından, Irak ve Suriye arasında yer alan Semalka Köprüsü’nü de inceledi.

Bakan Akar TSK komuta kademesiyle sınırın “sıfır noktasında”

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