GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Aynı evdeki yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
ABONE OL

Aynı evdeki yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da aynı evde kalan Suriyeliler arasında çıkan kavgada İbrahim Halil Barho (23) bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi de yaralandı. Kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

21.11.2023 - 15:18 | | DHA
Aynı evdeki yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Aynı dairede kaldıkları öğrenilen Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada 3 kişi, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbar sonrası bölgeye ekipler gönderildi.

Kar yağışı gece yarısı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, İstanbul'un ilçeleri ve diğer iller tek tek açıklandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKar yağışı gece yarısı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, İstanbul'un ilçeleri ve diğer iller tek tek açıklandıHaberin Tüm Görselleri

İbrahim Halil Barho, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaralı ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Barho'nun 10 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirtildi. Çalışma başlatan polis, kent merkezine kaçan 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Kötü hava koşulları hamsi fiyatlarını vurdu

Kötü hava koşulları hamsi fiyatlarını vurdu

Araç parkı tartışmasında meslektaşını çakıyla yaralayan doktor hakkında flaş gelişme

Araç parkı tartışmasında meslektaşını çakıyla yaralayan doktor hakkında flaş gelişme

EYT'yi kaçırana yeni emeklilik imkanı geliyor! Detaylar ortaya çıktı

EYT'yi kaçırana yeni emeklilik imkanı geliyor! Detaylar ortaya çıktı