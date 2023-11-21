Kar yağışı gece yarısı geri dönüyor! Lapa lapa yağacak, İstanbul'un ilçeleri ve diğer iller tek tek açıklandı
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Lapa lapa kar hem İstanbul hem de Marmara'da pek çok ilde etkisini yeniden gösterecek. Bu kez çok kuvvetli olacak. Lapa lapa kar yağacak. Kar yağışının kar fırtınasına dönmesi bekleniyor. Uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Meteoroloji İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kenti uyardı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen kar yağışından İstanbul'daki hangi ilçelerin daha fazla etkileneceğini açıkladı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili detaylar...
• 21 Kasım 2023 - 14:10 • Son Güncelleme:
• 21 Kasım 2023 - 14:10 • Son Güncelleme: