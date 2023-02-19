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'Asrın felaketi'nden ürküten görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da bir marketin yaklaşık 1 tonluk rafın beşik gibi sallandığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin 10 saniye öncesinde kedinin tepkisi güvenlik kameralarına yansıdı.

19.02.2023 - 09:44 | | İHA
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin şiddeti, Kayapınar ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il birden etkilendi ve bu illerden biri de Diyarbakır'dı. Depremin ilk anları bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansırken korku dolu anlarda ortalama 1 tonluk raf beşik gibi sallandı. Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekiyor.

Asrın felaketinden ürküten görüntü 1 tonluk raf beşik gibi

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Deprem ile birlikte yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı. Markette bulunan raflar ve içecek dolaplarının sallanması kameralar tarafından kaydedildi.

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