Doğal gaz depolama tesislerinin kapasitesi artıyor!

Bakan Bayraktar, yazılı açıklama ile Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin, Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlama noktasında kilit rol üstlendiğini belirtti. İki tesisin de çevreci özellikleriyle dikkat çektiğine işaret eden Bayraktar, "Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayan bu tesislerimiz, Avrupa'ya örnek teşkil edecek nitelikte. BOTAŞ'a ait Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri, stratejik önemiyle dikkat çekiyor. Silivri'nin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nün de 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. BOTAŞ, 2028 yılında bu iki tesisin toplamında 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Tesislerin çevreci yanlarına değinen Bayraktar, "Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megawatt elektrik gücünde rüzgar enerjisi santrali (RES) bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor. Ayrıca ilave 4,2 megawatt elektriklik yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor. Yeni RES'in bu yıl sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Devreye alınmasıyla Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 8,4 megawatt elektriklike çıkmış olacak. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise gücünü güneş enerjisinden alıyor. 3 megawatt elektriklik güneş enerjisi santrali (GES) bulunan tesis, tüm ihtiyacını bu santralden karşılıyor. Bunun yanı sıra ilave 30 megawatt elektrikliklik yeni bir GES'in de çalışmalarına başlanmış durumda. İlave yatırımın hayata geçmesiyle birlikte tesisin GES kapasitesi 33 megawatt elektrikliğe çıkacak" açıklamasında bulundu.

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