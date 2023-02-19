Deprem felaketinde 14. gün! Son durum açıklandı

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 14. gününde dakika dakika yaşananlar:

01.22 Depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları(THY), bu tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı.

00.22 G7 ülkeleri dışişleri bakanları Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini sundu.

23.53 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Deprem bölgesi riskli değilmiş, başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir.