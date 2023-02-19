Deprem felaketinde 14. gün! Son durum açıklandı
AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Aynı gün saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yapılan son açıklamaya göre; can kaybı 40 bin 642’ye yükseldi.
AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İşte depremin 14. gününde dakika dakika yaşananlar:
01.22 Depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları(THY), bu tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı.
00.22 G7 ülkeleri dışişleri bakanları Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini sundu.
23.53 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Deprem bölgesi riskli değilmiş, başlıklı haber yalan ve mesnetsizdir.