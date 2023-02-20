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Yunanistan'dan deprem bölgesine 48 araçlık yardım malzemesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yunanistan’da afetzedeler için toplanan yardım malzemeleri, 48 araçtan oluşan konvoyla Türkiye'ye getirildi. Yardımlar, Tekirdağ'da AFAD depolarına indirildi.

20.02.2023 - 15:51 | | DHA
Yunanistan'dan deprem bölgesine 48 araçlık yardım malzemesi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 büyük depremin ardından afet bölgesine hem yurt içinden hem de yurt dışından yardımlar sürüyor. Komşu ülke Yunanistan'da toplanan tıbbi gereçler, battaniye ve ısınma malzemelerini taşıyan 48 kamyonetten oluşan konvoy, Atina'dan yola çıkıp, İpsala Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Tekirdağ'a ulaşan konvoyun taşıdığı malezemeler, AFAD depolarına indirildi.

Atina Sivil Savunma Bölge Müdürü Kokkalias Vasilis, Türk milletine yardım için geldiklerini belirterek, "Bu büyük depremden dolayı bu bizim görevimiz tabi ki gelmek. Buraya 20 saatlik bir yoldan geliyoruz. Devamlı da yardımlar gelmeye devam edecektir. Araçlarımızda battaniye ve ısınmayla ilgili malzemelerin yanı sıra 5 araçta da tıbbi gereçler bulunuyor" dedi.

Yunanistandan deprem bölgesine 48 araçlık yardım malzemesi

KALP İÇİNDE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BAYRAKLARI

Bu arada Yunanistan'dan gelen görevlilerin üzerlerine giydikleri sarı renkli yeleklerin arkasına Türkiye ve Yunanistan bayraklarının kalp içinde işlendiği görüldü.

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