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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli depremlerden etkilenen Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da.

20.02.2023 - 13:31 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli depremlerden etkilenen Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hatay'da, AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile toplantı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.

Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.

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