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Depremde yarılan yol havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta ikiye bölünen yol ve çevresindeki arazilerde oluşan derin çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen bağlantı yoluna giren sürücüler geri dönmek zorunda kalırken, yarılan yol drone ile görüntülendi.

20.02.2023 - 14:03 | | Caner Sönmez - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Emre Baba KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Depremde yarılan yol havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerindeki bağlandı yolu ortadan ikiye bölündü. Yol ve çevresinde bulunan arazide oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yanlışlıkla yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Trafiğe tamamen kapanan yol dron ile havadan görüntülendi.

Depremde yarılan yol havadan görüntülendi

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Yarılan yola giren sürücü İbrahim Aslan, “Gaziantep'ten geliyorum. Ustamım babası öldü mevlitten geliyorduk. Geldiğimiz yolda yanlış girdik. Yollar çok fena. Rabbim kimseyi bu duruma düşürmesin. Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.

Depremde yarılan yol havadan görüntülendi

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Depremde yarılan yol havadan görüntülendi

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