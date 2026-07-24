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Artvin Valiliği uyarmıştı, vakalar peş peşe geldi

24.07.2026 - 22:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARTVİN (İHA)

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Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde aynı gün 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Hopa ilçesindeki Kopmuş Plajı'nda gün içerisinde dört ayrı boğulma tehlikesi yaşandı. Boğulma tehlikesi geçirenler, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi ileri tedavi için Artvin'e sevk edilirken, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kemalpaşa ilçesinde ise denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan Artvin Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın meteorolojik değerlendirmeleri doğrultusunda 25-26-27 Temmuz tarihlerinde kuvvetli rüzgar ve dalga yüksekliğinin yer yer 2 metreye ulaşmasının beklendiğini belirterek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarmıştı. Valilik, can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla vatandaşlardan resmi uyarıları dikkate almalarını istemişti. Aynı gün yaşanan boğulma vakaları, yapılan uyarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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