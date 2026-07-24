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Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak etkili oldu

24.07.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Tekirdağ'da akşamüstü başlayan sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da, akşamüstü sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, duraklar ile iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

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Sağanak kent merkezinde etkisi artırırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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