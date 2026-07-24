Sıcak havanın yerini sağanak yağışlar alıyor Meteoroloji 35 ili sarı ve turuncu kodla uyardı! Prof. Dr. Orhan Şen ve AKOM'dan açıklama geldi
Son dakika haberine göre yağışlı havalar 35 ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Trabzon ile bu akşam saatlerinde olmak üzere Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğle saatlerinden itibaren hafif toz taşınımı bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı uyarıda, "Bu gece yarısından sonra şiddetli bir yağış bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil. Cumartesi günü önemli pazara kalmıyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Karadeniz sahil kesimi; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Giresun'a kadar olan bölgede çok şiddetli yağış var. İstanbul'da şiddetli yağış var oralarda çok şiddetli yağış var. Buralardaki derelerin taşma ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı. Öte yandan AKOM'dan İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.
kaynak olarak ekleyin
AKOM'DAN İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak yağışın, kent genelinde yer yer gök gürültülü şekilde 12-18 saat boyunca etkili olacağı bildirildi.
AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle İstanbul ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde hava şartlarının olumsuz seyredeceğini açıkladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, bu akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak. Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren ise yağışın etkisini artırarak İstanbul genelinde 12 ila 18 saat boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.
AKOM, Karadeniz'e kıyısı bulunan Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların yer yer metrekareye 30 ila 60 kilogram seviyesine ulaşabileceğini duyurdu. Yağışla birlikte kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağını bildirdi.
PROF. DR. ŞEN'DEN MARMARA VE KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), son hava durumu tahminlerine göre; yarın da (25 Temmuz Cumartesi) birçok ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
PROF. DR. ŞEN: GECE YARISINDAN SONRA ŞİDDETLİ BİR YAĞIŞ BEKLİYORUZ MARMARA'DA
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Sıcaklık düşüşü İstanbul'da düşecek. 24-25 dereceye kadar düşecek. Sadece İstanbul'da değil, batı ve kuzey bölgelerinde de sıcaklık düşüşü devam edecek. Mesela Ankara'da yarın sıcaklık 22 dereceye kadar düşecek. Bu gece yarısından sonra şiddetli bir yağış bekliyoruz Marmara Bölgesi'nde, İstanbul da dahil. Marmara'nın bütün şehirlerinde yağış kuvvetli olacak, cumartesi tüm gün yağış devam edecek. Özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda biraz daha kuvvetli görünüyor.
Metrekareye düşen 24 saatlik toplam yağış olarak baktığımız zaman 70-80 kilograma kadar çıkacak bir yağış gözüküyor. Bu toplam yağış su baskınları yapabilir. Özellikle alt geçitlere dikkat etmemiz gerekiyor. Yağışla birlikte rüzgar da artacak. İstanbul'da fırtına hızında rüzgar var. Bu gece yarısından itibaren yaklaşık 70-80m km saatte hıza erişecek bir rüzgar var. Rüzgarın bu etkisi önemli afet durumları yaratır.
Üç önemli konu var; Birincisi aşırı yağış gelecek bu geceden itibaren yarını da kapsayacak yağışla birlikte fırtına geliyor çatıları uçurabilir, sıcaklık da düşüyor.
"KARADENİZ SAHİL KESİMİNDE ÇOK ŞİDDETLİ YAĞIŞ VAR"
Cumartesi günü önemli pazara kalmıyor. Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Karadeniz sahil kesimi; Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Giresun'a kadar olan bölgede çok şiddetli yağış var. İstanbul'da şiddetli yağış var oralarda çok şiddetli yağış var.
"DERELER TAŞABİLİR AFETE DÖNÜŞME İHTİMALİ VAR"
Buralardaki derelerin taşma ihtimali çok yüksek. Dere kenarında olanların yüksek yerlere gitsinler, araçlarını dere kenarından çıkarsınlar. Bundan 3-4 sene önceki o bölgede meydana gelen taşkınlar gibi olma ihtimali var. Eğer riski iyi yönetirsek afete dönüşmez. Pazar öğlene kadar risk yönetimini iyi yapalım. Afete dönüşme ihtimali var. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Afete dönüşecek yağış ve rüzgar var.
HAVA SICAKLIĞI:
Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
35 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
İstanbul, Adana, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.
Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın ve Düzce için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Andolu'nun kuzeybatı kesimleri ile Eskişehir'in kuzeyinde, Konya'nın kuzey ve batısında, Kayseri'nin güney ve doğusunda, Sivas'ın güneyinde, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük çevrelerinde, Bolu'nun güney kesimlerinde ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli'nin kuzeyinde, Sakarya çevrelerinde, Bolu'nun kuzey kesimlerinde ve Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Yarın (25.07.2026 Cumartesi) güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafif toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, ulaşıma aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli oluması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 19°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 23°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 29°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 31°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 17°C, 29°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 23°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 18°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğu, Sivas'ın güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 16°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR 15°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KONYA 18°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
NEVŞEHİR 16°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DÜZCE 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 18°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Trabzon'un kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
RİZE 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu,
SAMSUN 21°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
TRABZON 23°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 12°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Batısı parçalı diğer yerler az bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri lokal sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin doğu kesimlerinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 23°C, 37°CAz bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.
MARDİN 25°C, 33°CAz bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.
SİİRT 25°C, 37°CAz bulutlu ve açık geçecek. İl genelinde haffi toz taşınımı bekleniyor.
ŞANLIURFA 25°C, 35°CAz bulutlu ve açık geçecek.