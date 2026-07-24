Sıcak havanın yerini sağanak yağışlar alıyor Meteoroloji 35 ili sarı ve turuncu kodla uyardı! Prof. Dr. Orhan Şen ve AKOM'dan açıklama geldi

21

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



BOLU 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



DÜZCE 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



KASTAMONU 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



ZONGULDAK 18°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.