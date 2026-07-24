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Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

24.07.2026 - 17:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE, (DHA)

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kuaför işletmecisi, kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği 12 yaşındaki çırağını hem dükkanda hem de caddede kovalayarak darbetti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan şiddet olayının ardından gözaltına alınan usta, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mağdur çocuğun babası karara isyan etti.

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1Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çırağı B.A.Ö.’yü (12) darbeden kuaför işletmecisi A.A. (40) gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

2Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Büyük Camii Mahallesi Hal Geçidi Sokak’taki bir kuaförde meydana geldi. Kuaförde çırak olan B.A.Ö. ile işletme sahibi A.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., iş yerinde ve peşinden gidip Tayyip Akalın Caddesi’nde B.A.Ö.’ye hakaret ederek, darbetti. Olay anında caddede yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

4Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

B.A.Ö., babası B.Ö.’yü (38) arayarak, durumu anlattı. A.A., iddiaya göre oğlunu neden darbettiğini sormak için kendisini arayan B.Ö.’ye de hakaretlerde bulundu. Oğluyla birlikte polise başvuran B.Ö., A.A.’dan şikayetçi ve davacı oldu.

5Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

BABADAN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

Polis, kısa süre sonra A.A.’yı gözaltına aldı. A.A. emniyetteki ifadesinde B.A.Ö.’nün kendisine kuaförde çalışırken hakarette bulunduğunu öne sürdü. A.A., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

6Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

Baba B.Ö., A.A.’nın serbest bırakılmasına tepki göstererek, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.