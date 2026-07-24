Edirne'de skandal görüntüler: 12 yaşındaki çırağını sokakta darbetti!

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B.A.Ö., babası B.Ö.’yü (38) arayarak, durumu anlattı. A.A., iddiaya göre oğlunu neden darbettiğini sormak için kendisini arayan B.Ö.’ye de hakaretlerde bulundu. Oğluyla birlikte polise başvuran B.Ö., A.A.’dan şikayetçi ve davacı oldu.