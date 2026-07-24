13 kadın girişimci yaptıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaşayan 13 kadın girişimci kurdukları kooperatif altında güçlerini birleştirerek ilçenin yöresel lezzetlerini üreterek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Türkiye'de bir ilk olan Kastamonu Ekolojik Market'te ürünlerini tanıtan kadın girişimciler, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini ifade etti.
kaynak olarak ekleyin
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, 13 kadın girişimci boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla bir araya gelerek S.S. Devrekani Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Yaklaşık 4 yıldır kooperatif çatısı altında üretim yapan kadın girişimciler, ilçenin ön plana çıkan ürünlerinden tarhana, mantı, banduma, su böreği, baklava, erişte, sebzeli erişte, pancar pekmezi, elma ekşisi ve kuşburnu marmelatı başta olmak üzere çok sayıda ürün üretiyor. Kadın girişimciler, kurdukları iş yerlerinde yaptıkları yöresel ürünleri Türkiye'nin her şehrine göndererek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Yaptıkları ürünleri tanıttılar
Kadın girişimciler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Kastamonu'da kurulan "Ekolojik Market" bünyesindeki Şekerli Kafe'de yaptıkları ürünleri vatandaşlara tanıttı. Kastamonu Ekolojik Market bünyesinde her hafta düzenlenen tanıtım programlarının bu haftaki konuğu olan kadın girişimciler, el emeği ürünlerini ziyaretçilere ikram edip talep eden vatandaşlara sattı.
"Şu an ise iki tane iş yerimiz oldu"
Kooperatif Başkanı Neslihan Açar, evde durmak yerine, üretime katkıda bulunmak amacıyla kooperatifi kurduklarını belirterek, "Dört senedir kooperatifimizi işletiyoruz. İlk zamanlarda çalışacak iş yerlerimiz yoktu. Şu an ise iki tane iş yerimiz oldu.
Çok güzel bir şekilde mutfaklarımızı, tezgahlarımızı kurduk. Donanımlarımızı gün geçtikçe büyüterek üretimimizi daha da artıracağız. Yöremizin bulgurlu mantısını, Devrekani usulü kızartma yöntemiyle yapıyoruz. Bulgurlu mantı, kıymalı mantı, tarhana çorbamız, yaş tarhanamız, kuru tarhanamız, eriştelerimiz, tatarımız, haluçkamız, pancar pekmezimiz, elma ekşimiz, sebzeli karışık eriştemiz, su böreğimiz, baklavamız ve birçok ürünümüzü üretiyoruz. Bunları Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderiyoruz. İnsanlar gerek iş yerlerimize gelerek gere telefon hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak ürünlerimizden alabilir" dedi.
"Evde oturmak yerine, kooperatifimizde üretim yapıyoruz"
Kadınların kooperatifte bir araya gelerek ürünleri hijyenik bir ortamda yaptığını belirten Açar, "Evde oturmak yerine, kooperatifimizde üretim yapıyoruz. Her birinin elinden farklı lezzetler, farklı tatlar çıkıyor.
Bunun geri dönüşümü de çok güzel oldu, tat ve lezzetlerimizi tutturduk. Damak zevki insanlara ve yörelere göre değişebiliyor. Biz yöremizin kendine has lezzetlerini, tadında ve kalitesinde yaptığımız için büyük beğeni topladık" diye konuştu.
"Hem üretim yapıyoruz hem de yöresel lezzetlerimizi yaşatıyoruz"
Devrekani ilçesinin yöresel ürünlerinin tanıtımına önem verdiklerini belirten Açar, "Kastamonu Devrekani denildiğinde tarhanamız, mantımız, bandumamız, su böreğimiz, baklavamız, eriştelerimiz, sebzeli eriştemiz, pancar pekmezimiz, elma ekşimiz ve kuşburnu marmelatımız ön plana çıkıyor. Kuşburnu marmelatımızın şekersizini de ürettik.
Şeker hastaları için gelen taleplere de cevap veriyoruz. Kadınların bunları üreterek topluma faydalı bir şeyler yapması bizleri çok mutlu ediyor. Hem üretim yapıyoruz hem de yöresel lezzetlerimizi yaşatarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz şeklinde konuştu.
"Ürünlerin hepsi çok güzel"
Eşiyle birlikte geldiği Kastamonu'da kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerden satın alan Günsel Karaahmetoğlu da, "Çocukluğumda halamın ve Melek ablamın yaptığı mantıları yerdim. Üzerine yufka kapatılır, kemik suyu veya tavuk suyuyla hazırlanırdı.
Burada aynı tadı bulmak bizi çok mutlu etti. Ürünlerin hepsi çok güzel, şekil olarak da çok estetik ve hoşumuza gitti. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, Allah razı olsun" diye konuştu.