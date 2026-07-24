13 kadın girişimci yaptıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar

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Çok güzel bir şekilde mutfaklarımızı, tezgahlarımızı kurduk. Donanımlarımızı gün geçtikçe büyüterek üretimimizi daha da artıracağız. Yöremizin bulgurlu mantısını, Devrekani usulü kızartma yöntemiyle yapıyoruz. Bulgurlu mantı, kıymalı mantı, tarhana çorbamız, yaş tarhanamız, kuru tarhanamız, eriştelerimiz, tatarımız, haluçkamız, pancar pekmezimiz, elma ekşimiz, sebzeli karışık eriştemiz, su böreğimiz, baklavamız ve birçok ürünümüzü üretiyoruz. Bunları Türkiye'nin dört bir tarafına kargo ile gönderiyoruz. İnsanlar gerek iş yerlerimize gelerek gere telefon hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak ürünlerimizden alabilir" dedi.